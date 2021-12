“Uccisa davanti a suo figlio”. La famosa attrice morta in strada. Spunta un terribile sospetto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice Tania Mendoza. La donna è stata Uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in Messico. L’attrice, nota per la sua partecipazione nel film “La mera Reina del Sur”, ambientato nel mondo del narcotraffico messicano è stata Uccisa. Tania aveva 42 anni ed è stata assassinata davanti agli occhi del figlio di 11 anni, vicino a un campo sportivo mentre stava aspettando che il bambino finisse l’allenamento. La 42enne, nel 2010 aveva sporto denuncia per i reati di furto aggravato di un veicolo, rapina in casa e privazione illegale della libertà commessi contro di lei, il suo compagno e loro figlio. Ma non si sa molto altro a riguardo. Come abbiamo detto, Tania Mendoza era un’attrice, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lutto nel mondo del cinema: èl’Tania Mendoza. La donna è stataa colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in Messico. L’, nota per la sua partecipazione nel film “La mera Reina del Sur”, ambientato nel mondo del narcotraffico messicano è stata. Tania aveva 42 anni ed è stata assassinataagli occhi deldi 11 anni, vicino a un campo sportivo mentre stava aspettando che il bambino finisse l’allenamento. La 42enne, nel 2010 aveva sporto denuncia per i reati di furto aggravato di un veicolo, rapina in casa e privazione illegale della libertà commessi contro di lei, il suo compagno e loro. Ma non si sa molto altro a riguardo. Come abbiamo detto, Tania Mendoza era un’, ...

