Traffico Roma del 17-12-2021 ore 13:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto Traffico bloccato per incidente sulla A1 tra Guidonia Montecelio è l'uscita per la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via Laurentina è l'uscita per la diramazione Roma Sud code anche in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria Traffico incolonnato su tangenziale est tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico in pieno svolgimento la manifestazione con corteo diretto a Largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell'Istruzione il termine della manifestazione è previsto per le 14 deviate numerose linee bus di zona il tram 3 limita il servizio a Porta San Paolo mentre il tram 8 alla Bernardino da Feltre ...

jiminycricco : Sono passati 17 anni da quel #venerdi17 in cui decisero di darmi la patente ???? e certi giorni nel traffico di Roma,… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Biagio Petrocelli altezza Via Tuscolana ?????? possibili rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Anagnina altezza Via Soveria Mannelli ?????? possibili rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - astralmobilita : [AGG]???? #A1 #FirenzeRoma traffico sbloccato, code per #incidente tra #GuidoniaMontecelio e #BivioA1… - Unavoltanera : RT @rocken78: Voi mi conoscete come una persona pacata, dall'educazione discreta e con buone maniere, ma un giorno installerò una camera ca… -