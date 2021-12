Roma, una donna è stata aggredita e sfregiata al volto con l’acido. È caccia all’aggressore (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Roma una donna vittima dell’acido e sfregiata al volto. Si tratta di una donna romena di 38 anni che è stata aggredita con un bastone e sfregiata con l’acido nella periferia est di Roma, nel quartiere di San Basilio. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Roma, aggredita e sfregiata con l’acido Secondo quanto riporta Repubblica, l’aggressione è avvenuta lunedì scorso. La donna ricorda solo di aver ricevuto una bastonata e di essere subito dopo caduta per terra. Subito dopo l’aggressore le ha gettato sul viso l’acido. Lasciata in terra in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aunavittima delal. Si tratta di unaromena di 38 anni che ècon un bastone econnella periferia est di, nel quartiere di San Basilio. Soccorsa dal 118 ètrasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I.conSecondo quanto riporta Repubblica, l’aggressione è avvenuta lunedì scorso. Laricorda solo di aver ricevuto una bastonata e di essere subito dopo caduta per terra. Subito dopo l’aggressore le ha gettato sul viso. Lasciata in terra in ...

Advertising

OfficialUSLecce : #CoppaItalia #Frecciarossa #SpeziaLecce Grande VITTORIA, decidono Listkowski nel pt e Calabresi nella ripresa, ma… - Agenzia_Ansa : Una donna è stata aggredita con una bastonata e sfregiata con l'acido in strada alla periferia di Roma. #ANSA - gualtierieurope : Dopo quelli di #viaSalaria, ultimati in anticipo gli interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straor… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il giorno mercoledì 15 dicembre Repubblica dedica una pagina intera di pubblicità editoriale a Flavio Briatore, interv… - cinguettii : Un maniaco armato di rasoio, otto volti deturpati, una psicosi crescente che paralizza un'intera città. Siamo a Rom… -