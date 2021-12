ROMA | AL SAN CAMILLO SPETTACOLO DI LUCI E SOLIDARIETA’ PER L’ALBERO DI NATALE DI ASSOTUTELA

(Di sabato 18 dicembre 2021) Amore, affetto, sorrisi e divertimento. Si è rivelato un grande momento di aggregazione sociale l’accensione del bellissimo albero di– donato dalla associazione, Argos Forze di Polizia e GenKo, l’Ordine dell’Aquila nera d’Albania, la societa’ Aducta disinfestazioni, e gli imprenditori Patrizia e Luigi Murciano -, inaugurato nel pomeriggio di ieri nel giardino dell’ospedale San-Forlanini. Un allestimento straordinario, dall’elevato significato simbolico teso a dare un segnale di speranza agli operatori sanitari, ai pazienti e ai cittadini tutti che potranno ammirare un’istallazione unica per bellezza e posizione, soprattutto in questo delicato e complesso momento di emergenza pandemica. Presente il direttore generale dell’azienda ospedalierana, Narciso Mostarda, accompagnato dalla ...

Advertising

dileguossi : @enzobianchi7 La Porta di satana è già a Roma, lo sta aspettando.....San Michele Archangelo ha molta pazienza, con comodo..... - EffimeraAlkimia : RT @Roma_Amore_Mio: Roma, immagine incredibile di 77 anni fa e impossibile da immaginare oggi. Era il 1943 un Pastore con il suo Gregge vie… - Roma_Amore_Mio : Roma, immagine incredibile di 77 anni fa e impossibile da immaginare oggi. Era il 1943 un Pastore con il suo Gregge… - Viglianesi_San : @fattoquotidiano @ritadallachiesa com'è, tutto bene con sta monnezza a Roma..??? - sportli26181512 : Milan, gli impegni del mese di gennaio: si inizia con la Roma, si chiude con la Juventus: Inizierà il 6 gennaio 202… -

Ultime Notizie dalla rete : ROMA SAN

... ordinario di Igiene dell'Università Vita - SaluteRaffaele di Milano - dobbiamo ricordare che ... direttore di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata die direttore scientifico della ...Defilato sulla parte sinistra dell'area di rigore, l'exserve in mezzo un cioccolatino per ... Prima della sosta ci sarà il Torino aSiro. Completamente opposta la situazione della Salernitana .Dopo una fase di osservazione, il Resuttana San Lorenzo, capolista del Girone A di Promozione ha messo a segno le prime operazioni di questo mercato invernale portando a casa tre innesti di spessore c ...Roma, 17 dicembre 2021 - Aggredita con una bastonata e sfregiata con l'acido in strada alla periferia di Roma. Roma, violenza contro le donne: Non una di meno, migliaia in piazza/VIDEO. Violenza donne ...