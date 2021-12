Quasi duemila in tre giorni. Puglia: 285981 positivi a test corona virus, incremento di 662 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso Dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 17 dicembre 2021 662 Nuovi casi 25.627 test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 188 Provincia di Bat: 69 Provincia di Brindisi: 100 Provincia di Foggia: 130 Provincia di Lecce: 100 Provincia di Taranto: 75 Residenti fuori Regione: 2 Provincia in definizione: -2 6.492 Persone attualmente positive 142 Persone ricoverate in area non critica 26 Persone in terapia intensiva Dati complessivi 285.981 Casi totali 5.150.159 test eseguiti 272.556 Persone guarite 6.933 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 102.882 Provincia di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 17 dicembre 2021 662 Nuovi casi 25.627giornal1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 188 Provincia di Bat: 69 Provincia di Brindisi: 100 Provincia di Foggia: 130 Provincia di Lecce: 100 Provincia di Taranto: 75 Residenti fuori: 2 Provincia in defne: -2 6.492 Persone attualmente positive 142 Persone ricoverate in area non critica 26 Persone in terapia intensivacomplessivi 285.981 Casi totali 5.150.159eseguiti 272.556 Persone guarite 6.933 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 102.882 Provincia di ...

