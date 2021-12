Open Arms, entra nel vivo il processo a Salvini. Il testimone: “Impossibile sbarcare in Spagna”. La difesa: “La nave era in completa sicurezza” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una questione di date. Prima del 15 agosto, dopo il 15 agosto. Questo lo scarto principale tra la tesi di difesa e accusa nel primo giorno di testimonianze nel processo a carico di Matteo Salvini, a giudizio a Palermo per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio nel caso Open Arms. I primi otto testimoni (su un totale di 26 convocati, tra cui Conte, Di Maio, Lamorgese, Toninelli e Trenta che testimonieranno tra marzo e maggio prossimi) hanno ripercorso i giorni dell’agosto del 2018 quando la nave della ong con 167 migranti a bordo vagò per venti giorni al largo della Sicilia in attesa di un Place of safety (Pos), un porto sicuro dove attraccare, non concesso dall’allora capo del Viminale. Ed è proprio su questo punto che verte l’accusa della Procura di Palermo. Il dibattimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una questione di date. Prima del 15 agosto, dopo il 15 agosto. Questo lo scarto principale tra la tesi die accusa nel primo giorno di testimonianze nela carico di Matteo, a giudizio a Palermo per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio nel caso. I primi otto testimoni (su un totale di 26 convocati, tra cui Conte, Di Maio, Lamorgese, Toninelli e Trenta che testimonieranno tra marzo e maggio prossimi) hanno ripercorso i giorni dell’agosto del 2018 quando ladella ong con 167 migranti a bordo vagò per venti giorni al largo della Sicilia in attesa di un Place of safety (Pos), un porto sicuro dove attraccare, non concesso dall’allora capo del Viminale. Ed è proprio su questo punto che verte l’accusa della Procura di Palermo. Il dibattimento ...

