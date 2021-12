Mary di Danimarca e il suo Natale in quarantena (Di venerdì 17 dicembre 2021) Natale rovinato per la principessa Mary di Danimarca. La moglie del principe Frederik è risultata positiva al Covid-19 e dovrà trascorrere i prossimi giorni in isolamento in un’ ala del palazzo. E’ l’unica della famiglia ad essere stata contagiata (foto: Getty) Quello del 2021 sarà, per Mary di Danimarca, un Natale da dimenticare. A meno di dieci giorni dal 25 dicembre, infatti, la principessa è risultata positiva al Covid-19 e dovrà trascorrere le festività in isolamento. Nessuno dei familiari è risultato positivo come lei. Ciò significa che il distanziamento sarà totale sia dal marito, il principe ereditario Frederik, sia dai quattro figli. Leggi su amica (Di venerdì 17 dicembre 2021)rovinato per la principessadi. La moglie del principe Frederik è risultata positiva al Covid-19 e dovrà trascorrere i prossimi giorni in isolamento in un’ ala del palazzo. E’ l’unica della famiglia ad essere stata contagiata (foto: Getty) Quello del 2021 sarà, perdi, unda dimenticare. A meno di dieci giorni dal 25 dicembre, infatti, la principessa è risultata positiva al Covid-19 e dovrà trascorrere le festività in isolamento. Nessuno dei familiari è risultato positivo come lei. Ciò significa che il distanziamento sarà totale sia dal marito, il principe ereditario Frederik, sia dai quattro figli.

Ultime Notizie dalla rete : Mary Danimarca Natale Reale: le feste alla corte danese con la Regina Margrethe Instagram content View on Instagram Tra il pubblico, accompagnati dalla madre Mary, tre dei nipoti ... Instagram content View on Instagram La Danimarca si prepara a festeggiare un anno speciale Il 14 ...

Natale Reale: le feste alla corte danese con la Regina Margrethe La Regina e i suoi eredi sono pronti a festeggiare. Ogni giorno, per tutti quelli dell'avvento, un'immagine su Instagram dell'addobbo creato da sua maestà fra il palazzo e le vie di Copenhagen ...

