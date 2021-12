LIVE – Sci alpino, super-G maschile Val Gardena 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 17 dicembre 2021) La DIRETTA testuale del super-G maschile della Val Gardena 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo l’appuntamento francese della Val d’Isere, gli atleti saranno impegnati nella prima tappa italiana con il super-G di oggi, in programma a partire dalle ore 11.45. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Classifica provvisoria Casse 1:27.26 Innerhofer +0.30 Bailet +0.57 AGGIORNA LA DIRETTA 11.51 – Grandissima gara di Mattia Casse. Tanta velocità e bene la tecnica, chiude con tre decimi di vantaggio dal compagno 11.49 – Innerhofer parte subito con mezzo secondo di ritardo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Latestuale del-Gdella Val, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Dopo l’appuntamento francese della Val d’Isere, gli atleti saranno impegnati nella prima tappa italiana con il-G di oggi, in programma a partire dalle ore 11.45. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Classifica provvisoria Casse 1:27.26 Innerhofer +0.30 Bailet +0.57 AGGIORNA LA11.51 – Grandissima gara di Mattia Casse. Tanta velocità e bene la tecnica, chiude con tre decimi di vantaggio dal compagno 11.49 – Innerhofer parte subito con mezzo secondo di ritardo, ...

