L’Inter passeggia e ne fa cinque

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Fabio Setta SALERNO – Liberate la Salernitana. Andare avanti così non sarebbe giusto. Per la storia centenaria di questo club, per la passione di un popolo, di una tifoseria che sognava di ritrovare la massima serie dopo anni ma non di viverla così. Non è giusto neppure per i giocatori in campo. Più di questo non possono fare e purtroppo quanto fanno non basta. Non basta controcapolista ma purtroppo non è bastato neppure contro squadre più alla portata in questo girone di andata da dimenticare e che si chiuderà martedì sul campo dell’Udinese. La volontà in campo la squadra di Colantuono l’ha messa ma purtroppo i mezzi tecnici non sono all’altezza del campionato di Serie A o almeno per provare a lottare per la salvezza. Contro la squadra di Inzaghi li vedi correre dietro il pallone, come quando i bambini vogliono provare a giocare contro i grandi. Non la ...