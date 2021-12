L’arbitro Caputi: «La mia prima volta fu con gli Esordienti. Espulsi il portiere e sua mamma mi aspettò fuori» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Maria Sole Ferrieri Caputi. Livornese, a 31 anni è stata la prima arbitro donna in Italia ad aver diretto una squadra di Serie A. Nella fattispecie, il Cagliari, contro il Cittadella, ai sedicesimi di Coppa Italia di mercoledì. Racconta gli inizi della sua carriera. «Da bimba volevo giocare a calcio, ma la mamma non voleva. Erano altri tempi, non si vedeva di buon occhio una ragazzina che correva dietro a un pallone. Oggi per fortuna è diverso. A sedici anni mi sono iscritta al corso arbitri della sezione di Livorno. Un colpo di fulmine». prima partita? «Antignano Banditella-Sorgenti, categoria Esordienti, gennaio 2007. È andata bene. Ho espulso il portiere e la sua mamma mi ha aspettato fuori. Poi, quando ha visto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Maria Sole Ferrieri. Livornese, a 31 anni è stata laarbitro donna in Italia ad aver diretto una squadra di Serie A. Nella fattispecie, il Cagliari, contro il Cittadella, ai sedicesimi di Coppa Italia di mercoledì. Racconta gli inizi della sua carriera. «Da bimba volevo giocare a calcio, ma lanon voleva. Erano altri tempi, non si vedeva di buon occhio una ragazzina che correva dietro a un pallone. Oggi per fortuna è diverso. A sedici anni mi sono iscritta al corso arbitri della sezione di Livorno. Un colpo di fulmine».partita? «Antignano Banditella-Sorgenti, categoria, gennaio 2007. È andata bene. Ho espulso ile la suami ha aspettato. Poi, quando ha visto ...

