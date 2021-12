Inter, il gol di Dumfries vale 100: il record nell’anno solare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Denzel Dumfries, con la rete messa a segno con la Salernitana, ha realizzato il gol numero 100 dell’Inter nell’anno solare Denzel Dumfries colpisce ancora. L’esterno olandese ha realizzato il gol del momentaneo 2 a 0 contro la Salernitana. Al minuto 33? l’ex PSV ha colpito a botta sicura dopo l’assist di Dzeko. E’ il gol numero 100 dei nerazzurri dell’anno solare, mai così bene nella storia i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Denzel, con la rete messa a segno con la Salernitana, ha realizzato il gol numero 100 dell’Denzelcolpisce ancora. L’esterno olandese ha realizzato il gol del momentaneo 2 a 0 contro la Salernitana. Al minuto 33? l’ex PSV ha colpito a botta sicura dopo l’assist di Dzeko. E’ il gol numero 100 dei nerazzurri dell’anno, mai così bene nella storia i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi… - OptaPaolo : 100 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato… - Inter : ?? | DENZEL 33' - @EdDzeko mette un pallone d'oro per @DenzelJMD2 che segna il centesimo gol dell'Inter in @SerieA… - 45EMDE : RT @OfficialUSS1919: 52' Gol dell'#Inter. Sanchez dialoga con Calhanoglu e trafigge per la terza volta Fiorillo con un preciso diagonale. #… - Hectorjsse : RT @Inter: ???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San… -