Incendio a Stornara | Due Fratellini di 4 a 2 Anni Muoiono Carbonizzati

Dramma a Stornara (Foggia), dove un Incendio ha distrutto un campo rom e ha ucciso due Fratellini di 4 e 2 Anni. FOTO A FINE ARTICOLO "Dalle 9.00 intervento dei ...

elenabonetti : È un giorno di profondo dolore e tristezza. La mia vicinanza alla famiglia dei due fratellini di 2 e 4 anni che han… - emergenzavvf : ?? #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune bar… - Agenzia_Ansa : Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Stan… - MazzaliVanna : RT @aboubakar_soum: Dolore straziante e cuore spezzato nell’apprendere la morte di due bambini uccisi dalle fiamme scaturite dall’incendio… - hal95030 : RT @aboubakar_soum: Dolore straziante e cuore spezzato nell’apprendere la morte di due bambini uccisi dalle fiamme scaturite dall’incendio… -