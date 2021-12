I magistrati assolvono due migranti “ribelli” condannati in appello: ribaltone in Cassazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giudici contro, a suon di sentenze che ribaltano i verdetti precedenti. L’ultima “diatriba” giuridica riguarda il caso di due migranti “ribelli” che si erano opposti al rimpatrio in Libia e su cui la Corte d’appello di Palermo, il 3 giugno del 2020, si era espressa riformando la sentenza assolutoria e condannando i due giovani profughi alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Oltre a 52.000 euro di multa. Ritenendo l’approccio del giudice di primo grado «ideologico» sul rilievo che «tali problematiche devono trovare adeguata soluzione nell’unica sede a ciò deputata: ossia quella politica del confronto interstatuale». Ebbene, sempre sul caso in oggetto, oggi la Cassazione chiude la vertenza con un nuovo “ribaltone” processuale. E riformulando, a sua volta, la sentenza precedente della Corte ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giudici contro, a suon di sentenze che ribaltano i verdetti precedenti. L’ultima “diatriba” giuridica riguarda il caso di due” che si erano opposti al rimpatrio in Libia e su cui la Corte d’di Palermo, il 3 giugno del 2020, si era espressa riformando la sentenza assolutoria e condannando i due giovani profughi alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Oltre a 52.000 euro di multa. Ritenendo l’approccio del giudice di primo grado «ideologico» sul rilievo che «tali problematiche devono trovare adeguata soluzione nell’unica sede a ciò deputata: ossia quella politica del confronto interstatuale». Ebbene, sempre sul caso in oggetto, oggi lachiude la vertenza con un nuovo “” processuale. E riformulando, a sua volta, la sentenza precedente della Corte ...

Advertising

larattaenzo79 : RT @SecolodItalia1: I magistrati assolvono due migranti “ribelli” condannati in appello: ribaltone in Cassazione - SecolodItalia1 : I magistrati assolvono due migranti “ribelli” condannati in appello: ribaltone in Cassazione -