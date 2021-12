Harry Potter: Rupert Grint parla di un possibile ritorno sugli schermi del cast originale (Di sabato 18 dicembre 2021) L'attore Rupert Grint ha parlato della possibilità di ritornare a recitare in un progetto dedicato alla saga di Harry Potter con il cast originale. Rupert Grint ha incontrato nuovamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e gli altri membri del cast di Harry Potter in occasione della reunion in arrivo a gennaio sugli schermi televisivi. L'interprete di Ron ha ora rivelato se pensa sia possibile un ritorno sul grande schermo delle star dei film originali della saga magica. In un'intervista al sito ComicBook l'attore Rupert Grint ha raccontato parlando della saga di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) L'attorehato della possibilità di ritornare a recitare in un progetto dedicato alla saga dicon ilha incontrato nuovamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e gli altri membri deldiin occasione della reunion in arrivo a gennaiotelevisivi. L'interprete di Ron ha ora rivelato se pensa siaunsul grande schermo delle star dei film originali della saga magica. In un'intervista al sito ComicBook l'attoreha raccontatondo della saga di ...

