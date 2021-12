GFVip | il faccia a faccia fra Alex Belli e Soleil Sorge | ' Vita da set | ti piace lo show e ti ci sei perso dentro'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip l'attesofrae la sua ex coinquilinaè stato inaspettatamente squalificato nella scorsa puntata per non aver rispettato con la ...

, ilfra Alex Belli e Soleil Sorge Il confronto fra Alex Belli e un'emozionata Solei Sorge si è tenuto in giardino: 'Sole - ha detto Alex sorridente - so cosa stai provando ma ti ...È probabile che Delia non approvi la partenza di Alex Belli , che stasera si ritroverà nuovamentecon Soleil, temendo l'ennesimo riavvicinamento tra i due. Eppure, e anzi ad ...Grande Fratello Vip 2021, diretta 28a puntata: nuovi concorrenti Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Torna Alex Belli scontro con Soleil ...Alfonso Signorini lancia la bordata in diretta al GF Vip: "Te la sei fatta" le parole che non lasciano appello. Cosa sta succedendo all'interno della casa ...