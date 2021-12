Genoa | Zangrillo | «Shevchenko capace e silenzioso La squadra deve adattarsi»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Alberto, presidente del, ha parlato prima del match di Serie A contro la Lazio: le sue dichiarazioni Alberto, presidente del, ha parlato prima del match di Serie A contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «Ci seguiamo con affetto vicendevole, lui è una persona, silenziosa, un grande lavoratore. Lasiadattare a lui, giorno dopo giorno cerchiamo di guadagnare fiducia nei nostri mezzi». RIVOLUZIONE A GENNAIO – «La rivoluzione è qualcosa di più allargato che non comporta solo il team. Il nostro è un lavoro die lui sente la mia presenza, ha bisogno della società e ne è rinfrancato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Genoa, #Zangrillo: '#Shevchenko determinato, la squadra si deve adattare a lui' #LazioGenoa - laziopress : Lazio-Genoa, il presidente rossoblu Zangrillo nel pre partita: “Sheva è un grande lavoratore” - LALAZIOMIA : Lazio-Genoa, il presidente rossoblu Zangrillo nel pre partita: “Sheva è un grande lavoratore”… - Gabardino73 : @DVACMILAN Zangrillo: «Il Genoa è clinicamente morto.» - Sgiardule : RT @azangrillo: Zangrillo: 'Ora curo il Genoa, in politica mai. Fare terrorismo sul Covid è fashion' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Zangrillo

... a rappresentare ilnon c'era Preziosi, come da lui ipotizzato in principio, bensì il nuovo presidente Alberto, il manager Blazquez e l'ad Zarbano. Intanto si sta muovendo il nuovo ...Presenti all'adunata e al pranzo di Milano tre rappresentanti del: il presidente Alberto, Andres Blazquez e l'amministratore delegato Zarbano. Non c'era Preziosi, il cosiddetto ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La Lazio è pronta ad aprire la diciottesima giornata di Serie A: alle 18.30 allo Stadio Olimpico i biancocelesti affrontano i ...Zangrillo: «Io e Shevchenko ci seguiamo con affetto vicendevole, la squadra deve adattarsi a lui e lui deve conoscere la squadra» ...