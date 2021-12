Eitan: giudici, tutore professionista esterno, non la zia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni di Eitan contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, ha deciso di nominare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni dicontro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, ha deciso di nominare ...

Advertising

Italian : EITAN: GIUDICI, TUTORE PROFESSIONISTA ESTERNO, NON LA ZIA - Italian : Eitan: giudici, il tutore sia un professionista esterno, non la zia - SaCe86 : I giudici sul caso Eitan'Tutore esterno, non la zia' - fisco24_info : Eitan: giudici, il tutore sia un professionista esterno, non la zia: Il bimbo resta a casa di Aya. Il tribunale min… - fisco24_info : EITAN: GIUDICI, TUTORE PROFESSIONISTA ESTERNO, NON LA ZIA: Bimbo resta a casa di Aya. Tribunale minori, 'elevato co… -