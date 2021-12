Ecco i fashion brand di cui sentiremo molto parlare nel 2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 2021 sta per concludersi. Già si comincia a parlare di brand moda emergenti da tenere d’occhio per il prossimo anno. La piattaforma di ricerche moda Lyst ha infatti stilato il suo annuale report Year in fashion per l’anno appena trascorso. E ha messo in evidenza i nuovi marchi da seguire. Sono nomi che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori per l’originalità del loro prodotto. Ma anche delle celeb più modaiole che hanno fatto a gara per indossare i loro creazioni più spettacolari agli eventi più glamour, primo su tutti il Met Gala. Sono marchi che rappresentano il futuro soprattutto per la filosofia che porta avanti il loro lavoro. E che parlano di sostenibilità, no gender, edonismo e individualità. Leggi su amica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 2021 sta per concludersi. Già si comincia adimoda emergenti da tenere d’occhio per il prossimo anno. La piattaforma di ricerche moda Lyst ha infatti stilato il suo annuale report Year inper l’anno appena trascorso. E ha messo in evidenza i nuovi marchi da seguire. Sono nomi che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori per l’originalità del loro prodotto. Ma anche delle celeb più modaiole che hanno fatto a gara per indossare i loro creazioni più spettacolari agli eventi più glamour, primo su tutti il Met Gala. Sono marchi che rappresentano il futuro soprattutto per la filosofia che porta avanti il loro lavoro. E che parlano di sostenibilità, no gender, edonismo e individualità.

