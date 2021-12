“É sempre mezzogiorno”: cartoccio di pesce e verdure di Mauro e Mattia Improta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Natale è ormai alle porte e in casa Improta fervono i preparativi, nonostante Mattia sia determinato a passare le feste fuori casa, in dolce compagnia… Oggi, però, Mauro e Mattia Improta preparano un piatto perfetto per la Vigilia, il cartoccio di pesce e verdure. Ingredienti 1 orata da 1 kg, 2 patate, 300 g broccoli baresi, 200 g vongole, 10 pomodorini, 6 carote baby, 30 g olive taggiasche, maggiorana, prezzemolo, 4 fette di pane raffermo, scorza di limone, olio, sale e pepe Procedimento Tagliamo i pomodorini a metà e li condiamo con maggiorana, sale e pepe. Teniamo da parte. Tagliamo le carote a listarelle e le sbollentiamo in acqua. Peliamo le patate, le tagliamo a rondelle e le cuociamo al vapore. Cuociamo al vapore anche i broccoli a ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Natale è ormai alle porte e in casafervono i preparativi, nonostantesia determinato a passare le feste fuori casa, in dolce compagnia… Oggi, però,preparano un piatto perfetto per la Vigilia, ildi. Ingredienti 1 orata da 1 kg, 2 patate, 300 g broccoli baresi, 200 g vongole, 10 pomodorini, 6 carote baby, 30 g olive taggiasche, maggiorana, prezzemolo, 4 fette di pane raffermo, scorza di limone, olio, sale e pepe Procedimento Tagliamo i pomodorini a metà e li condiamo con maggiorana, sale e pepe. Teniamo da parte. Tagliamo le carote a listarelle e le sbollentiamo in acqua. Peliamo le patate, le tagliamo a rondelle e le cuociamo al vapore. Cuociamo al vapore anche i broccoli a ...

