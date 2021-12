Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: informazioni sulle prove (Di venerdì 17 dicembre 2021) ***aggiornamento del 17/12/2021: è stato pubblicato il bando di gara da cui si evince che le prove si svolgeranno tra febbraio e ottobre a Roma, e la procedura selettiva consisterà in: prova preselettiva composta da 60 quesiti, esattamente come per il Concorso precedente; le due prove scritte composte da un totale di 30 quesiti l’una. Inoltre non sarà resa disponibile la banca dati di quesiti per la preselezione. Leggi l’avviso **aggiornamento del 26/11/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario della prova preselettiva e delle prove scritte del Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale. L’avviso specifica che il diario della prova ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 dicembre 2021) ***aggiornamento del 17/12/2021: è stato pubblicato il bando di gara da cui si evince che lesi svolgeranno tra febbraio e ottobre a Roma, e la procedura selettiva consisterà in: prova preselettiva composta da 60 quesiti, esattamente come per ilprecedente; le duescritte composte da un totale di 30 quesiti l’una. Inoltre non sarà resa disponibile la banca dati di quesiti per la preselezione. Leggi l’avviso **aggiornamento del 26/11/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario della prova preselettiva e dellescritte del. L’avviso specifica che il diario della prova ...

