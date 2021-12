Concorso Ingegneri Regione Sardegna, bando in Gazzetta per 44 posti (Di venerdì 17 dicembre 2021) *aggiornamento del 17/12/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando del Concorso Ingegneri Regione Sardegna. La scadenza dei termini per presentare la domanda di partecipazione è fissata al 20 dicembre 2021, dunque rimangono pochi giorni per completare la procedura. Leggi l’avviso È indetto un Concorso Ingegneri Regione Sardegna, da svolgersi per esami, destinato al reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 44 unità di personale da inquadrare presso l’Amministrazione regionale e gli enti del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria D – livello retributivo D1 – profilo professionale “Funzionario tecnico ingegnere”. I ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 dicembre 2021) *aggiornamento del 17/12/2021: nellaUfficiale n. 100 del 17 dicembre 2021 è stato pubblicato ildel. La scadenza dei termini per presentare la domanda di partecipazione è fissata al 20 dicembre 2021, dunque rimangono pochi giorni per completare la procedura. Leggi l’avviso È indetto un, da svolgersi per esami, destinato al reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 44 unità di personale da inquadrare presso l’Amministrazione regionale e gli enti del sistema dellaAutonoma della, nella categoria D – livello retributivo D1 – profilo professionale “Funzionario tecnico ingegnere”. I ...

