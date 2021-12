Cina chiede a Microsoft di eliminare la funzione suggerimento automatico di Bing (Di venerdì 17 dicembre 2021) È arrivata qualche giorno fa la richiesta formale da parte del governo cinese verso Microsoft: eliminare la funzione del suggerimento automatico da Bing. Quest’ultimo è l’unico motore di ricerca straniero consentito in Cina. “Bing rimane impegnata a rispettare lo stato di diritto e il diritto degli utenti di accedere alle informazioni”. Microsoft chiude Linkedin in Cina. Il governo vuole piattaforme che promuovano i valori del socialismo. Microsoft elimina il suggerimento automatico di Bing in Cina Arriva qualche giorno fa da parte di una “agenzia governativa competente” cinese la richiesta per Microsoft Corp ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) È arrivata qualche giorno fa la richiesta formale da parte del governo cinese versoladelda. Quest’ultimo è l’unico motore di ricerca straniero consentito in. “rimane impegnata a rispettare lo stato di diritto e il diritto degli utenti di accedere alle informazioni”.chiude Linkedin in. Il governo vuole piattaforme che promuovano i valori del socialismo.elimina ildiinArriva qualche giorno fa da parte di una “agenzia governativa competente” cinese la richiesta perCorp ...

Advertising

ingamodeo : @repubblica Ma perchè non si chiede a PUTIN di entrare a far parte dell'Unione Europea in prospettiva di sciogliere… - ioluc_ia : Ministro della giustizia cinese rifiuta la notificazione dell'atto di citazione di una cittadina Italiana assistita… - Hero9004 : @durezzadelviver La cina lo chiede - notadom1 : RT @SecolodItalia1: Covid: donna di Frosinone chiede un risarcimento alla Cina, Pechino si rifiuta di presentarsi in udienza - ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Covid: donna di Frosinone chiede un risarcimento alla Cina, Pechino si rifiuta di presentarsi in udienza -