Chiara Ferragni e Fedez, la recita di Natale di Leone. Il padre: «È meno agitato di me a Sanremo» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Debutto in società per Leone. Oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno accompagnato il loro figlio maggiore alla sua prima recita scolastica e l'emozione per tutti era palpabile. Il bambino, da... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Debutto in società per. Oggihanno accompagnato il loro figlio maggiore alla sua primascolastica e l'emozione per tutti era palpabile. Il bambino, da...

Advertising

lastknight : Autieri Gioielli e l’«#hacker» #Instagram a cui non piacevano i gioielli di Chiara Ferragni... L'annuncio: «Ci diss… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - elfede071 : RT @Arassck: DIMMI CHE TUA MOGLIE È CHIARA FERRAGNI SENZA DIRMI CHE TUA MOGLIE È CHIARA FERRAGNI, INIZIA FEDERICO: #Amici21 - lauinashtonland : RT @fuegoyllamas: Quando vorresti essere Chiara Ferragni ma in realtà sei Fedez #TheFerragnezLaSerie -