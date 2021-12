Camera di Commercio di Salerno, il bilancio di Prete: Futuro di sviluppo per le nostre aziende (Di venerdì 17 dicembre 2021) Digitalizzazione, sostegno all’export, turismo, promozione del territorio. Si è concentrata in questi ambiti l’azione della Camera di Commercio di Salerno durante la presidenza di Andrea Prete, attuale numero uno nazionale di Unioncamere. Il presidente uscente, che però a marzo 2022 potrebbe essere confermato, ha illustrato i risultati dell’attività svolta nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sede operativa di via Generale Clark. “Gli oltre 12 milioni di euro investiti – spiega Prete – ci hanno permesso di ottenere i risultati sperati e coinvolgere nelle iniziative oltre 3mila aziende. Ci siamo concentrati essenzialmente su poche, ma produttive, azioni e abbiamo preferito operare direttamente con le aziende piuttosto che seguire la logica dei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Digitalizzazione, sostegno all’export, turismo, promozione del territorio. Si è concentrata in questi ambiti l’azione delladididurante la presidenza di Andrea, attuale numero uno nazionale di Unioncamere. Il presidente uscente, che però a marzo 2022 potrebbe essere confermato, ha illustrato i risultati dell’attività svolta nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sede operativa di via Generale Clark. “Gli oltre 12 milioni di euro investiti – spiega– ci hanno permesso di ottenere i risultati sperati e coinvolgere nelle iniziative oltre 3mila. Ci siamo concentrati essenzialmente su poche, ma produttive, azioni e abbiamo preferito operare direttamente con lepiuttosto che seguire la logica dei ...

Advertising

giuliainnocenzi : Prima vittoria! La Camera ha votato per vietare l’uccisione dei pulcini maschi dal 2026! La palla passa al Senato:… - vito_salern : RT @CCIAA_Salerno: Le attività della Camera di Commercio di Salerno nel periodo 2016-2021. Investiti oltre 12 milioni di euro prevalentemen… - umbivr : RT @giuliainnocenzi: Prima vittoria! La Camera ha votato per vietare l’uccisione dei pulcini maschi dal 2026! La palla passa al Senato: met… - Costozeroit : RT @CCIAA_Salerno: Le attività della Camera di Commercio di Salerno nel periodo 2016-2021. Investiti oltre 12 milioni di euro prevalentemen… - zazoomblog : Camera di commercio di Salerno: Digitalizzazione e promozione del territorio in 5 anni investiti 12 mln - #Camera… -