Cagliari-Udinese, Mazzarri: “Farò cambi dopo venti minuti se non vedo l’atteggiamento giusto” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Mancano ancora due partite all’apertura del mercato, quindi siamo questi e dobbiamo fare bene così. Cerchiamo di fare bene anche per avere il sostegno dei nostri tifosi e avere la coscienza a posto, vorrei vedere la voglia di prevalere sull’avversario. Ci sarà il mercato, ho parlato con la società e siamo tutti in linea con quello che vogliamo fare. Ma ora pensiamo a far rendere al massimo i giocatori che abbiamo”. Walter Mazzarri ha presentato così in conferenza stampa i temi della delicatissima sfida che il suo Cagliari giocherà all’Unipol Domus contro l‘Udinese in uno scontro salvezza: “Nandez e Ceppitelli li valutiamo oggi e domani, ma sono fiducioso di poterli recuperare. Per il resto, cosa manca: la vittoria. Quando si perde, come con l’Inter, sembra tutto negativo. Si può perdere con loro, ma non nel modo in cui l’abbiamo fatto ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Mancano ancora due partite all’apertura del mercato, quindi siamo questi e dobbiamo fare bene così. Cerchiamo di fare bene anche per avere il sostegno dei nostri tifosi e avere la coscienza a posto, vorrei vedere la voglia di prevalere sull’avversario. Ci sarà il mercato, ho parlato con la società e siamo tutti in linea con quello che vogliamo fare. Ma ora pensiamo a far rendere al massimo i giocatori che abbiamo”. Walterha presentato così in conferenza stampa i temi della delicatissima sfida che il suogiocherà all’Unipol Domus contro l‘in uno scontro salvezza: “Nandez e Ceppitelli li valutiamo oggi e domani, ma sono fiducioso di poterli recuperare. Per il resto, cosa manca: la vittoria. Quando si perde, come con l’Inter, sembra tutto negativo. Si può perdere con loro, ma non nel modo in cui l’abbiamo fatto ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - sportface2016 : #CagliariUdinese, le parole di Walter #Mazzarri in conferenza alla vigilia - joemiano30 : RT @MarkOHaire: ?? Best 20+ Bookings Pts ???? 100% Roma 100% Samp 94% Levante 94% Rayo 88% Cagliari 88% Elche 88% Genoa 88% Getafe 88% Celta… - CalcioNews24 : ??#Mazzarri in conferenza alla vigilia della sfida contro l'#Udinese ?? - Andrearey91 : RT @Calcio_Casteddu: ??? 'Bisogna fare qualche vittoria in più' ?? 'La partita contro l'#Udinese è molto importante' ?? Le parole di Magic Box… -