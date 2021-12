Vaccini, la scienza non può giustificare la discriminazione: questa è ideologia – Con la risposta del direttore Gomez (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non deve davvero stupire che, nel tempo del discorso egemonico di tipo scientifico, o avrebbe detto Foucault delle episteme scientifica, anche le pratiche della discriminazione si presentino legittimate in chiave scientifica. Prende forma una discriminazione a norma di legge, poggiante su argomenti che si pretendono scientifici. Accade così che l’inammissibile della discriminazione degli esseri umani viene presentato come plausibile e, di più, come inaggirabile grazie al discorso medicoscientifico. O, più precisamente, grazie al simulacro di un discorso medico-scientifico, che – proprio in quanto pretende di giustificare la discriminazione – in realtà presenta ben poco di medico e di scientifico. E che forse, se letto in trasparenza, nient’altro è se non una ideologia, direbbe Marx, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non deve davvero stupire che, nel tempo del discorso egemonico di tipo scientifico, o avrebbe detto Foucault delle episteme scientifica, anche le pratiche dellasi presentino legittimate in chiave scientifica. Prende forma unaa norma di legge, poggiante su argomenti che si pretendono scientifici. Accade così che l’inammissibile delladegli esseri umani viene presentato come plausibile e, di più, come inaggirabile grazie al discorso medicoscientifico. O, più precisamente, grazie al simulacro di un discorso medico-scientifico, che – proprio in quanto pretende dila– in realtà presenta ben poco di medico e di scientifico. E che forse, se letto in trasparenza, nient’altro è se non una, direbbe Marx, ...

