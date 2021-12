Un aggiornamento per Farming Simulator 22 è arrivato su Stadia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Farming Simulator 22 ha appena ricevuto un aggiornamento gratuito che aggiunge 16 nuove macchine al gioco e una patch con correzioni varie. Le nuove macchine disponibili sono le seguenti: ABI 1600 Gallon Water Trailer ABI 550 Gallon Water Trailer Amazone T-Pack U Bomech Trac-Pack Case IH Quadtrac Serie AFS Connect Case IH Rowtrac Serie AFS Connect Case IH Steiger Serie AFS Connect Fliegl Agrartechnik Noah TTW 140 Kongskilde GXF 3605 P Kongskilde GXT 130005 P Krone BiG Pack 1290 HDP VC Corona GX 520 KUHN Primor 15070 M Landini Series 7 Robo-Six Samasz Tornado 252 Vervaet Hydro Trike 5×5 Di seguito invece la patch note dell’aggiornamento 1.2: Correzioni di bug e modifiche Veicoli contrattuali adeguati di conseguenza poiché alcuni avevano strumenti sbagliati per il lavoro da svolgere Prezzi adeguati per la ... Leggi su g-stadia (Di venerdì 17 dicembre 2021)22 ha appena ricevuto ungratuito che aggiunge 16 nuove macchine al gioco e una patch con correzioni varie. Le nuove macchine disponibili sono le seguenti: ABI 1600 Gallon Water Trailer ABI 550 Gallon Water Trailer Amazone T-Pack U Bomech Trac-Pack Case IH Quadtrac Serie AFS Connect Case IH Rowtrac Serie AFS Connect Case IH Steiger Serie AFS Connect Fliegl Agrartechnik Noah TTW 140 Kongskilde GXF 3605 P Kongskilde GXT 130005 P Krone BiG Pack 1290 HDP VC Corona GX 520 KUHN Primor 15070 M Landini Series 7 Robo-Six Samasz Tornado 252 Vervaet Hydro Trike 5×5 Di seguito invece la patch note dell’1.2: Correzioni di bug e modifiche Veicoli contrattuali adeguati di conseguenza poiché alcuni avevano strumenti sbagliati per il lavoro da svolgere Prezzi adeguati per la ...

