Tredicesima, come spenderla? Ecco alcuni modi per investirla (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’arrivo delle Tredicesima porta nuova linfa per molti. La cifra può servire anche a determinati investimenti invece dei regali di Natale. Tredicesima, investire (AdobeStock)Tra le tante cose che si attendono a Natale, c’è sicuramente la Tredicesima mensilità. Questa permette ai lavoratori e ai pensionati di gestire il periodo natalizio senza affanni. I soldi che arrivano non sono solo utili ai regali ma anche, e soprattutto, per pranzi e cene natalizie. In ultima battuta, anche a gustare i tipici dolci del Natale come panettone, pandori e torroni. A dare valore all’attesa della Tredicesima c’è il fatto che quest’anno sarà più ricca. Su questo discorso, però, bisogna fare molta attenzione. L’aumento non è per tutti ma ci sono delle piccole ma significative differenze. Per questo ... Leggi su chenews (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’arrivo delleporta nuova linfa per molti. La cifra può servire anche a determinati investimenti invece dei regali di Natale., investire (AdobeStock)Tra le tante cose che si attendono a Natale, c’è sicuramente lamensilità. Questa permette ai lavoratori e ai pensionati di gestire il periodo natalizio senza affanni. I soldi che arrivano non sono solo utili ai regali ma anche, e soprattutto, per pranzi e cene natalizie. In ultima battuta, anche a gustare i tipici dolci del Natalepanettone, pandori e torroni. A dare valore all’attesa dellac’è il fatto che quest’anno sarà più ricca. Su questo discorso, però, bisogna fare molta attenzione. L’aumento non è per tutti ma ci sono delle piccole ma significative differenze. Per questo ...

peppo_96 : La tredicesima come arriverà così se ne andrà, tra rata della macchina, assicurazione e altre piccole spese - ClarinetteMal_ : @federicafarinel Più o meno come quando a me ieri è arrivata la mail di avviso di accreditamento della tredicesima… - Palmolive67 : Un caffè e 4 gomme nuove grazie ?? Come spendere la tredicesima che non è ancora arrivata ?? - emanuelino10 : RT @kittesencul: Ci vorrebbe il redditometro da visualizzare automaticamente accanto a chi ritiene sbagliato lo #SCIOPEROgenerale. 99 volt… - InfinitoIsacco : RT @kittesencul: Ci vorrebbe il redditometro da visualizzare automaticamente accanto a chi ritiene sbagliato lo #SCIOPEROgenerale. 99 volt… -