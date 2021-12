Striscia la Notizia, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti come Alex Belli e Soleil Sorge: “Il nostro bacio vale molto di più” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a conquistare il primo posto de ‘I nuovi mostri’. La coppia ha vinto la medaglia d’oro della nota rubrica di Striscia la Notizia grazie ad uno scambio di baci appassionati durante il collegamento con il Tg 5 nella serata di lunedì 13 dicembre. I due comici lo hanno fatto dopo che Alfonso Signorini aveva mandato in onda il bacio infuocato tra due inquilini della casa: Soleil Sorge e Alex Belli. “Al primo posto ci siamo io e il signor Enzino, che durante il collegamento del Tg5 come i ragazzi del GFVip ci giuriamo amore eterno“, ha spiegato Greggio nel servizio. “Eccoli, guarda guarda”, ha commentato la giornalista del Tg5 Elena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sonoa conquistare il primo posto de ‘I nuovi mostri’. La coppia ha vinto la medaglia d’oro della nota rubrica dilagrazie ad uno scambio di baci appassionati durante il collegamento con il Tg 5 nella serata di lunedì 13 dicembre. I due comici lo hanno fatto dopo che Alfonso Signorini aveva mandato in onda ilinfuocato tra due inquilini della casa:. “Al primo posto ci siamo io e il signor Enzino, che durante il collegamento del Tg5i ragazzi del GFVip ci giuriamo amore eterno“, ha spiegatonel servizio. “Eccoli, guarda guarda”, ha commentato la giornalista del Tg5 Elena ...

