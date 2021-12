Sorteggio Nations League 2022-23

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I campioni di Francia dellasono stati selezionati con Danimarca, Croazia e Austria, che hanno ottenuto la promozione in Lega A nell’ultima edizione della competizione. Ecco il risultato del . : le cose da sapere L’Inghilterra giocherà contro gli acerrimi rivali della Germania e questa è una delle sfide principali che si svolgeranno nella fase a gironi, così come la resa dei conti contro l’Italia, una ripetizione di quella finale di Euro 2020, vinta dagli Azzurri ai rigori. La Spagna affronterà anche il vicino Portogallo nel Gruppo 2 della Lega A, mentre il Galles affronterà Belgio, Olanda e Polonia, e i campioni in carica della Francia si troveranno accoppiati con Danimarca, Croazia e Austria. In Lega B, Scozia e Repubblica d’Irlanda sono state sorteggiate nello stesso girone, insieme a Ucraina e ...

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha commentato ildiLeague. Azzurri nel girone con Germania, Inghilterra e Ungheria Ai canali ufficiali dell'UEFA, Roberto Mancini ha commentato i sorteggi diLeague. GIRONE DELLA MORTE - "Un ...Dopo il pasticcio e la conseguente ripetizione delvalido per gli ottavi di Champions League, l'urna di Nyon è tornata in funzione per sorteggiare la fase a gironi dellaLeague . Sedici le squadre al via, per quattro gironi da ...Nations League 2022-23, svolti oggi i sorteggi: l'Italia di Mancini, testa di serie in Lega A, è stata inserita nel gruppo 3 con Germania, Inghilterra e ...Dopo il sorteggio della Nations League 2022-2023 che trova l'Italia nel gruppo 3 con Inghilterra, Germania e Ungheria, il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, ha commentato al ...