Serie A 2021/2022, i diffidati a rischio squalifica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ecco i diffidati della Serie A 2021/2022 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischio squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. I diffidati DOPO LA SEDICESIMA GIORNATA Atalanta: Demiral, Freuler Bologna: Medel, Hickey, Soumaoro Cagliari: Strootman Empoli: Luperto, Zurkowski Fiorentina: Bonaventura, Odriozola, Milenkovic Genoa: Biraschi, Sturaro Inter: Barella, Lautaro Martinez Juventus: ...

