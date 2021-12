Senato: Giunta elezioni, dem Porta subentra a Cario (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Fabio Porta, candidato nella ripartizione estera Sud America per il partito democratico è stato votato dalla Giunta il seggio delle immunità del Senato, per prendere il posto a Palazzo Madama, lasciato vacante dal Senatore dell'Usei Adriano Cario, dichiarato decaduto il 2 dicembre scorso. Per il dem 11 voti a favore, 9 gli astenuti. A confermare il voto dovrà essere l'Aula. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Fabio, candidato nella ripartizione estera Sud America per il partito democratico è stato votato dallail seggio delle immunità del, per prendere il posto a Palazzo Madama, lasciato vacante dalre dell'Usei Adriano, dichiarato decaduto il 2 dicembre scorso. Per il dem 11 voti a favore, 9 gli astenuti. A confermare il voto dovrà essere l'Aula.

