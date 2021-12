Restrizioni per chi arriva in Francia dal Regno Unito, travolto da Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) Restrizioni per chi arriva dal Regno Unito. È questa l’ultima decisione del Governo francese. La validità dei tamponi per viaggiare in Francia dal Regno Unito sarà ridotta da 48 ore a 24 ore e i motivi del viaggio saranno “limitati ai residenti (francesi) e alle loro famiglie”. La scelta è stata dettata dal forte aumento di contagi registrato in Gran Bretagna negli ultimi giorni. Ieri sono stati rilevati 78.610 nuovi contagi, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Mentre le infezioni da variante Omicron sono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. I dati del Regno Unito mostrano anche che i nuovi casi di Covid nell’ultima settimana sono aumentati del 19,1% e i ricoveri ospedalieri sono aumentati del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021)per chidal. È questa l’ultima decisione del Governo francese. La validità dei tamponi per viaggiare indalsarà ridotta da 48 ore a 24 ore e i motivi del viaggio saranno “limitati ai residenti (francesi) e alle loro famiglie”. La scelta è stata dettata dal forte aumento di contagi registrato in Gran Bretagna negli ultimi giorni. Ieri sono stati rilevati 78.610 nuovi contagi, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Mentre le infezioni da variantesono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. I dati delmostrano anche che i nuovi casi di Covid nell’ultima settimana sono aumentati del 19,1% e i ricoveri ospedalieri sono aumentati del ...

