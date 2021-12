Nuoto | gli staffettisti azzurri della 4×100 sl d’argento | “Contenti | ma peccato…”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ stata una chiusura da ricordare per l’Italia nella prima giornata dei Mondiali 2021 diin vasca corta. La staffettastile libero maschile ha confermato i propri standard e si è tintacon il nuovo record italiano di 3:03.61, preceduta solo dalla Russia (3:03.45) e davanti agli Stati Uniti (3:05.42) Ci hanno provato i ragazzi del Bel Paese e fino all’ultimo c’era la possibilità di conquistare l’oro, ma l’ultimo frazionista russo, Aleksandr Shchegolev, ha trovato una grandissima prestazione (45.53), tale da far saltare il banco. E’ un mix di soddisfazione e amarezza quanto riferito daglia caldo. “Siamo stati bravi, sono contento, miglioriamo di gara in gara. Peccato per il finale, ma Zazzeri è stato bravo a chiudere la staffetta nel migliore dei modi“, ha commentato Miressi. “L’avevo ...

Alberto Razzetti campione del mondo. La staffetta 4x100 stile libero d'argento. L'Italia è subito protagonista ai 15esimi campionati mondiali di Abu Dhabi con la copertina tutta per il "Razzo" genoves ...