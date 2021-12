Napoli, Manolas dice addio all’Italia: firmerà con Olimpiakos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoKostas Manolas ha detto addio a Napoli e sta per firmare il suo ritorno in patria, con la maglia dell’Olimpiakos. Il difensore greco ha salutato oggi la città ed è partito per Atene, dove il suo arrivo sta per essere annunciato dal club greco al termine della trattativa con il Napoli per Manolas, che dovrebbe andare via per circa 3 milioni con uno di bonus. Manolas, trentenne, voleva già da tempo tornare in patria per chiudere lì la sua carriera dopo i tanti anni in Italia, cominciati nel 2014 con la Roma con cui diventò titolare per cinque anni con oltre duecento presenze con la maglia giallorossa. Nell’estate 2019 Manolas passa poi al Napoli per circa 35 milioni di euro e gioca titolare con Koulibaly ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoKostasha dettoe sta per firmare il suo ritorno in patria, con la maglia dell’. Il difensore greco ha salutato oggi la città ed è partito per Atene, dove il suo arrivo sta per essere annunciato dal club greco al termine della trattativa con ilper, che dovrebbe andare via per circa 3 milioni con uno di bonus., trentenne, voleva già da tempo tornare in patria per chiudere lì la sua carriera dopo i tanti anni in Italia, cominciati nel 2014 con la Roma con cui diventò titolare per cinque anni con oltre duecento presenze con la maglia giallorossa. Nell’estate 2019passa poi alper circa 35 milioni di euro e gioca titolare con Koulibaly ...

