Mattarella in Vaticano al termine del suo mandato per salutare Francesco, la partita del Colle è aperta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Città del Vaticano ? E' dal nutrito elenco dei grandi temi condivisi che si capisce quanto abbiano camminato a fianco e in sintonia, Papa Francesco e Sergio Mattarella, durante... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Città del? E' dal nutrito elenco dei grandi temi condivisi che si capisce quanto abbiano camminato a fianco e in sintonia, Papae Sergio, durante...

Advertising

Quirinale : L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - russotweet : RT @Quirinale: L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - stefanoobaronee : RT @Quirinale: L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - cristia_urbano : RT @Quirinale: L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano - annaAT77 : RT @Quirinale: L’incontro tra #PapaFrancesco e il Presidente #Mattarella in #Vaticano -