Mattarella dal Papa. Il congedo del presidente esclude un bis (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa mattina il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha incontrato Papa Francesco nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Una vista di congedo, una formalità che conferma la ferma volontà del capo dello stato di evitare un secondo mandato alla scadenza di questo settennato. Mattarella e Francesco si sono incontrati diverse volte in questi anni, a partire dalla prima visita ufficiale, subito dopo l'elezione del presidente, il 18 aprile 2015. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa mattina ildella Repubblica italiana, Sergio, ha incontratoFrancesco nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Una vista di, una formalità che conferma la ferma volontà del capo dello stato di evitare un secondo mandato alla scadenza di questo settennato.e Francesco si sono incontrati diverse volte in questi anni, a partire dalla prima visita ufficiale, subito dopo l'elezione del, il 18 aprile 2015.

Advertising

eziomauro : Prima della Scala, standing ovation per Mattarella: 4 minuti di applausi e grida 'bis' dal pubblico - NicolaPorro : Una splendida riflessione del prof Bassani, fuori dal coro sugli applausi a #Mattarella alla #Scala ???? - cjmimun : Sara Scolaro, la moglie di Walter Onichini, il macellaio padovano in carcere dal 13 settembre per aver ferito un la… - repubblica : Mattarella dal Papa per congedarsi - Moonlightshad1 : RT @Zerovirgola2: @Moonlightshad1 Un saluto al direttore Giannini forse ancora distratto dal lodare Mengoni per l’endorsement a draghi e al… -