MasterChef 11 | tutte le novità raccontate dai tre giudici

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nell'aria già si ode l'eco dei fooorza! urlati a gran voce da Antonino Cannavacciuolo: si riaccendo i riflettori e i fornelli della cucina più ambita della tv, quella diItalia 11, l'inossidabile cooking show al via da giovedì 16 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, prodotto da Endemol Shine Italy. Squadra che vince non si cambia e così a selezionare i venti concorrenti che gareggeranno per conquistare il titolo di miglior chef amatoriale d’Italia - che lo scorso anno andò a Francesco Aquila - saranno ancora una volta Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Cannavacciuolo, che si raccontano in questa video intervista in esclusiva per Panorama.it. Stasera si comincia con le selezioni, passando per le forche caudine delle prove di abilità e la sfida finale, attraverso cui conquistare di diritto un posto nella Masterclass. Il cast? Pieno di concorrenti dalle ...