Advertising

sportli26181512 : Lazio, la fuga di Natale di sette giocatori e la furia di Lotito: Durante la cena al St. Regis Rome, un gruppetto d… - LALAZIOMIA : Lazio, la fuga di Natale di sette giocatori e la furia di Lotito - pasqualinipatri : GdS | Lazio, buon Natale: la fuga e tante scuse - laziopress : GdS | Lazio, buon Natale: la fuga e tante scuse - LALAZIOMIA : GdS | Lazio, buon Natale: la fuga e tante scuse -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio fuga

La Lazio Siamo Noi

ROMA - Quando parla fa sempre notizia, Claudio Lotito. Mai banale, sempre pungente. Al discorso della cena di Natale dellasi è scatenato. Ci è rimasto male per ladei sette giocatori andati via prima del suo discorso presidenziale . Ha lanciato messaggi chiari alla squadra: "Fino ad adesso sono stato troppo ...Che laha subito risolto. Lapoi le scuse Sono andati via prima del discorso presidenziale e del taglio della torta. La strigliata da parte di Tare è avvenuta il giorno dopo a Formello ...“Quando vedo le bottiglie di mezzo litro buttate dopo solo due sorsi mi dà fastidio. Ho detto, siccome non apprezzano, riduciamo il volume, non mezzo litro, ma un quarto. Sono contro lo spreco”. Detto ...ROMA - Claudio Lotito ci è rimasto proprio male quando si è reso conto che sette giocatori erano andati via prima del suo discorso, durante la cena di Natale. Milinkovic, Radu, Felipe Anderson, Marusi ...