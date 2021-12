La scelta di Rey

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi parliamo di Rey Mysterio, di ciò che rappresenta nel wrestling e del suo ruolo in questa fase della carriera. Se c’è un nome nell’attuale WWE che viene sottovalutato è proprio il suo. Questo da parte di certi fan più che dagli addetti ai lavori, come dimostrano anche certe recenti interviste. Mi riferisco ad esempio a quella di Samy Zayn, che ha definito Mysterio addirittura come G.O.A.T. (Greatest Of All Time), il miglior peso leggero di sempre, di valore assoluto anche anche fuori dalla categoria cruiser. Pure Edge ha detto che Rey sia apprezzato ma non abbastanza, una leggenda di cui i fan si renderanno conto della portata solo quando si sarà ritirato. Secondo il canadese gente della stazza di Danielson non avrebbe sfondato se il folletto di San Diego non avesse prima dimostrato di poter vendere biglietti nonostante la bassa statura. A mio parere i regni in WWE di CM ...