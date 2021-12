La Bce traghetta l' Europa fuori dall' incertezza

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non è che uno vuole parlare bene di Mario Draghi per forza, però, vai a vedere cosa fa la Banca centrale europea ora, senza più la sua guida, e ti accorgi che, in fondo, sta mandando avanti felicemente la linea di intelligente libertà di manovra della politica monetaria e di intransigenza nella difesa dell’autonomia sia delle scelte della Banca centrale sia della politica economica, chiamiamole così, europee. Questa ultima questione è la più nuova, anche se coerente con l’impostazione del Draghi difensore dell’Euro del 2012. Perché quello che si sta manifestando con chiarezza è che la Bce sta diventando l’autorità di politica monetaria di un’area sempre più politicamente integrata e, da qualche tempo, anche impegnata in una forma di gestione comune delle nuove emissioni di debito a fronte di investimenti nazionali. E questo ruolo si vede con chiarezza nella strategia, del tutto ...