Inter, novità rinnovi: cosa serve per la firma dei due top (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non si calma il tema rinnovi in casa Inter: secondo Il Corriere dello Sport Brozovic e Perisic stanno faticando a trovare l’intesa economica sul prolungamento del contratto. I due croati sono in scadenza giugno 2022 e la faccenda deve essere chiusa in fretta per evitare le offerte dei top club europei, soprattutto per il Marcelo. Marcelo Brozovic Entrambi sono pedine fondamentali nello scacchiere di Inzaghi che sicuramente non vuole fare a meno di loro. Nonostante tutto Beppe Marotta si è detto più volte fiducioso sui loro rinnovi, ma serve uno sforzo economico maggiore; infatti Brozovic vorrebbe un aumento a circa 6.5-7 milioni di euro a stagione, rispetto ai 3.5 attuali. Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non si calma il temain casa: secondo Il Corriere dello Sport Brozovic e Perisic stanno faticando a trovare l’intesa economica sul prolungamento del contratto. I due croati sono in scadenza giugno 2022 e la faccenda deve essere chiusa in fretta per evitare le offerte dei top club europei, soprattutto per il Marcelo. Marcelo Brozovic Entrambi sono pedine fondamentali nello scacchiere di Inzaghi che sicuramente non vuole fare a meno di loro. Nonostante tutto Beppe Marotta si è detto più volte fiducioso sui loro, mauno sforzo economico maggiore; infatti Brozovic vorrebbe un aumento a circa 6.5-7 milioni di euro a stagione, rispetto ai 3.5 attuali.

