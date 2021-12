I piani di Berlusconi e i supporter di Draghi. La panoramica di Campi (Di giovedì 16 dicembre 2021) La crescita di Giorgia Meloni, forse, preoccupa più gli altri partner del centrodestra che le opposizioni. Soprattutto perché, dalle sue parole, emerge sempre più lampante la volontà di rappresentare – in maniera autonoma – i conservatori italiani. Sulla scorta peraltro di quello che avviene già a livello europeo (Meloni guida l’Ecr). In casa Lega si respira aria pesante, nonostante i due leader sbandierino unità. Mai come in questa fase, in cui a breve si dovrà decidere il nome da candidare alla presidenza della Repubblica, le schiere devono essere compatte. Ce la farà il centrodestra a non disunirsi nel momento topico? Di questo e altro abbiamo parlato con Alessandro Campi, politologo e docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia. Salvini ha ottenuto l’ok da tutti i segretari di partito per il tavolo nel quale discutere del Quirinale. Che ne ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) La crescita di Giorgia Meloni, forse, preoccupa più gli altri partner del centrodestra che le opposizioni. Soprattutto perché, dalle sue parole, emerge sempre più lampante la volontà di rappresentare – in maniera autonoma – i conservatori italiani. Sulla scorta peraltro di quello che avviene già a livello europeo (Meloni guida l’Ecr). In casa Lega si respira aria pesante, nonostante i due leader sbandierino unità. Mai come in questa fase, in cui a breve si dovrà decidere il nome da candidare alla presidenza della Repubblica, le schiere devono essere compatte. Ce la farà il centrodestra a non disunirsi nel momento topico? Di questo e altro abbiamo parlato con Alessandro, politologo e docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia. Salvini ha ottenuto l’ok da tutti i segretari di partito per il tavolo nel quale discutere del Quirinale. Che ne ...

Advertising

ParliamoDiNews : Silvio Berlusconi, così rovina i piani di Mario Draghi sul Quirinale: il retroscena – Libero Quotidiano #silvio… - Marco02839896 : RT @Libero_official: A #MarioDraghi serve un accordo tra partiti per spuntarla sul #Quirinale, ma la corsa di #Berlusconi gli rovina i pian… - Enrico41274903 : RT @Libero_official: A #MarioDraghi serve un accordo tra partiti per spuntarla sul #Quirinale, ma la corsa di #Berlusconi gli rovina i pian… - Libero_official : A #MarioDraghi serve un accordo tra partiti per spuntarla sul #Quirinale, ma la corsa di #Berlusconi gli rovina i p… - lorenzogps : fiorellino ai piani alti della storia delle tue foto ci stava berlusconi e company -