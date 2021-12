(Di giovedì 16 dicembre 2021) Da due mesi a questa parte non accenna a rallentare ladi Covid-19, che sta progressivamente “portando verso una pericolosa congestione degli ospedali”. Nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovie i.“Sul fronte ospedaliero aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: +17,9% in area medica e +11,2% in terapia intensiva”. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione. Tuttavia, nelle ultime settimane “si è ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica e in intensiva rispetto ai positivi”, grazie all’incremento delle terze dosi. Nel dettaglio, il report vede un aumento di nuovi(124.568 rispetto a 105.771 della settimana precedente, pari a +17,8%). In aumento anche i...

Advertising

HuffPostItalia : Gimbe: la pandemia non frena, in 7 giorni +18% casi e decessi - massimobordonar : RT @Cartabellotta: Da oggi la Fondazione @GIMBE, oltre a divulgare evidenze scientifiche e dati #pandemia, contrasterà attivamente la disin… - cgregorio52 : RT @Cartabellotta: Da oggi la Fondazione @GIMBE, oltre a divulgare evidenze scientifiche e dati #pandemia, contrasterà attivamente la disin… - GIMBE : RT @Cartabellotta: Da oggi la Fondazione @GIMBE, oltre a divulgare evidenze scientifiche e dati #pandemia, contrasterà attivamente la disin… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Da oggi la Fondazione @GIMBE, oltre a divulgare evidenze scientifiche e dati #pandemia, contrasterà attivamente la disin… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe pandemia

E' quanto emerge dal monitoraggio del, che sottolinea come 'lasia in fase critica per la convergenza di vari fattori, come la stagione invernale, il ritardo iniziale nella ...Lain Italia non rallenta. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 8 - 14 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (124.568 vs 105.771)...Anche in Sardegna torna a correre la pandemia, come in tutta Italia. Nell’Isola si registra una performance in peggioramento per gli attualmente positivi per 100mila abitanti (210 rispetto ai 168 del ...Milano, 16 dic. (askanews) - La pandemia in Italia non rallenta. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana ...