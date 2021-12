(Di giovedì 16 dicembre 2021) , un’ex concorrente del reality show di Canale 5. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio lui,Bortuzzo. A grande sorpresa, il nuotatore ha deciso di restare nella casa anche dopo la notizia del prolungamento, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Carlo Cuoco lancia una frecciatina ad Alex Belli: “Sarà ancora mia” - tuttopuntotv : GF Vip, Carlo Cuoco lancia una frecciatina ad Alex Belli: “Sarà ancora mia” #GFVip6 #GFVip #Canale5 - zazoomblog : Gf Vip Andrea Zelletta e la frecciatina contro Alex Belli - #Andrea #Zelletta #frecciatina #contro - 361_magazine : Alex Belli ha tentato di uscire ieri pomeriggio dalla casa di Cinecittà per abbandonare il reality. Su quanto accad… - infoitcultura : GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Manila Nazzaro: la frecciatina social -

Ultime Notizie dalla rete : Vip frecciatina

Tuttavia, Wendy ha sostenuto che il Grande Fratelloè uno spettacolo e alla fine ha preso ... La presuntaalla produzione del GFVip Prima di concludere il suo intervento a Casa Chi, la ...Una chiaraa Soleil che, dunque, Luca vorrebbe fuori dal Grande Fratello. D'altronde non è l'unico che nelle ultime ore ha attaccato Soleil fuori dalla Casa. Anche Rosalinda Cannavò ...GF Vip, la frecciatina a Manuel non passa inosservata: arriva proprio da lei, un'ex concorrente del reality show di Canale 5.Soleil Sorge, stoccata a Luca Vismara: "Se entra lui al Grande Fratello Vip vado via io!" Lui replica: "Faccio ora i bagagli!" ...