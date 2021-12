Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 16 dicembre: numeri, combinazioni e vincite (Di giovedì 16 dicembre 2021) Torna l’appuntamento canonico con le estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto. giovedì 16 dicembre è in programma la seconda Estrazione della settimana e i concorsi a premi tornano a far gola gli italiani che provano così in milioni a centrare una vincita che possa svoltare le proprie vite. Gli scommettitori sono pronti a cercare le combinazioni vincenti del Lotto e del SuperenaLotto, per quanto riguarda il concorso di oggi, giovedì 16 dicembre 2021. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si occupa di garantire la regolarità delle operazioni, dalle ore 20 svelerà i numeri vincenti e Sportface.it vi terrà informati. Ecco dunque di seguito i numeri vincenti del ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Torna l’appuntamento canonico con le estrazioni dele del Superena16è in programma la secondadella settimana e i concorsi a premi tornano a far gola gli italiani che provano così in milioni a centrare una vincita che possa svoltare le proprie vite. Gli scommettitori sono pronti a cercare levincenti dele del Superena, per quanto riguarda il concorso di162021. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si occupa di garantire la regolarità delle operazioni, dalle ore 20 svelerà ivincenti e Sportface.it vi terrà informati. Ecco dunque di seguito ivincenti del ...

