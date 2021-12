Emilio Fede al telefono con Non è l’Arena si commuove | “Sono libero Posso tornare a essere quel ragazzo che è partito dalla Sicilia…”

Advertising

in lacrime annuncia la svolta della sua vita, a 90 anni, con una telefonata in diretta a Non è l'Arena sul caso Ruby bis . L'emozione dell'ex direttore del Tg4 raccolta dai microfoni di ..., l'ex direttore del Tg4 condannato in via definitiva nel 2019 per la vicenda Ruby bis a 4 anni e 7 mesi e poi a 2 anni per il caso di un presunto fotoricatto, il Tribunale di Sorveglianza ...L’ex direttore del Tg4 condannato in via definitiva nel 2019 per la vicenda «Ruby bis» a 4 anni e 7 mesi e poi a 2 anni per il caso di un presunto fotoricatto ...A Emilio Fede il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso il differimento della esecuzione della pena per la durata di un anno: la decisione.