Draghi a Bruxelles difende i tamponi alle frontiere. L'Ue irritata (ma non troppo)

Questo è un estratto di Europa Ore 7, la newsletter di David Carretta. Si può ricevere iscrivendosi qui. Oggi Mario Draghi potrebbe essere chiamato a dare spiegazioni sulla decisione del suo governo di imporre tamponi anche alle persone completamente vaccinate e in possesso del Certificato Covid dell'Ue che arrivano da altri stati membri. Nonostante l'Italia non sia l'unico paese ad aver scelto questa strada (anche Portogallo e Irlanda lo hanno fatto), alcune capitali sono particolarmente irritate perché la decisione mette in discussione lo stesso Certificato Covid dell'Ue. Altri governi, pur aspettandosi un chiarimento da Draghi, sono più comprensivi. "E' un diritto individuale degli stati membri di prendere questa decisione", ha spiegato un diplomatico di uno stato membro: "Cerchiamo il più possibile di farlo ...

