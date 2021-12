(Di giovedì 16 dicembre 2021) In pandemia 'ci si può salvare solamente agendo tutti insieme'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioparlando al Quirinale al corpo diplomatico. 'La realtà dei nostri giorni ci ...

Advertising

neifatti : Covid, Mattarella: “Gli approcci solo nazionali non funzionano” - LaStampa : Covid, Mattarella: ci si può salvare solo tutti insieme - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Mattarella: 'Gli approcci solo nazionali non funzionano' #Sergiomattarella - il_piccolo : Covid, Mattarella: ci si può salvare solo tutti insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

"Ci si può salvare solamente agendo tutti insieme". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia degli auguri da parte del Corpo Diplomatico. "Nell'anno che volge al termine gli effetti della pandemia hanno continuato a colpire indistintamente tutti noi, in ogni ...'Sui migranti non si chiudano gli occhi, serve coraggio' Parlando agli ambasciatori accreditati in Italia,ha anche parlato della situazione legata ai migranti e ha lanciato un appello: '...Il capo dello stato Sergio Mattarella, rivolgendosi al corpo diplomatico ha affermato che si può uscire dalla pandemia solo lottando insieme.In pandemia "ci si può salvare solamente agendo tutti insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Quirinale al corpo diplomatico. "La realtà dei nostri giorni ci ...