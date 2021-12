Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau 2021. Due podi per Alessandro Pittin, l’ultimo quattro anni fa (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Coppa del Mondo maschile di Combinata nordica si appresta a vivere le ultime gare dell’anno solare 2021. Come d’abitudine, la tappa pre-natalizia si disputerà in quel di Ramsau am Dachstein (Austria). La località della Stiria ha fatto il proprio ingresso in calendario nel 1998, anno precedente a quello in cui ha ospitato i Mondiali, tramutandosi successivamente in appuntamento fisso a partire dal 2005, trovando peraltro la propria collocazione naturale nel mese di dicembre. L’impianto situato nel distretto di Liezen ha la particolarità di avere uno dei trampolini più piccoli in assoluto nel panorama della Coppa del Mondo (K90/HS98). Per questa ragione i distacchi generati sono minimi e di conseguenza nei segmenti di fondo si è soliti assistere alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladelmaschile disi appresta a vivere le ultime gare dell’anno solare. Come d’abitudine, la tappa pre-natalizia si disputerà in quel diam Dachstein (Austria). La località della Stiria ha fatto il proprio ingresso in calendario nel 1998, anno precedente a quello in cui ha ospitato i Mondiali, tramutandosi successivamente in appuntamento fisso a partire dal 2005, trovando peraltro la propria collocazione naturale nel mese di dicembre. L’impianto situato nel distretto di Liezen ha la particolarità di avere uno dei trampolini più piccoli in assoluto nel panorama delladel(K90/HS98). Per questa ragione i distacchi generati sono minimi e di conseguenza nei segmenti di fondo si è soliti assistere alla ...

Advertising

LavisioBlog : Coppa del mondo di combinata nordica a gennaio in Val di Fiemme - Avisio Blog La Coppa del Mondo di combinata nordi… - FondoItalia : Combinata Nordica - Tre azzurre convocate per le gare di Ramsau - zazoomblog : Combinata nordica Coppa del Mondo Ramsau 2021: programma orari tv streaming. Il calendario completo - #Combinata… - FisiTrentino : Ad Otepaeae, in Estonia, secondo quinto posto consecutivo per la fiemmese Annika Sieff in Coppa del Mondo di combin… - sportface2016 : #Combinatanordica femminile, #Otepaa 2021: vittoria facile per #WestvoldHansen, quinta l'azzurra #Sieff -